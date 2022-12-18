قادة وسياسيون رحلوا فى 2022.. الملكة إليزابيث وجورباتشوف ومادلين أولبرايت الأبرز

كتبت ريم عبد الحميد

شهد عام 2022 رحيل عدد من أبرز القادة والسياسيين حول العالم، كان أبرزهم على الإطلاق الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا التي رحلت فى سبتمبر الماضى بعد شهرين فقط من احتفالها باليوبيل البلاتينى لجلوسها على العرش ومرور 70 عاما كانت خلالها رأس الدولة فى المملكة المتحدة.

وقالت أسوشيتدبرس إن وفاة الملكة إليزابيث كانت الأبرز هذا العام، وأدت إلى تعبير واسع عن الحزن والاحترام لقيادتها الرشيدة وأيضا انتقادات لدور الملكية فى الاستعمار. وربما قابلت الملكة أشخاص أكثر من أى أحد فى التاريخ، وكانت صورتها المطبوعة على الطوابع والعملات المعدنية والورقية من بين الأكثر إعادة إنتاج فى العالم.

ومن بين قادة العالم الذين ماتوا فى 2022، أخر زعماء الاتحاد السوفيتى ميخائيل جورباتشوف، الذى توفى فى أغسطس. وشهد عام 2022 اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزوا أبى أثناء إلقائه خطابا فى يوليو الماضى.

وشملت قائمة الراحلين فى 2022 مادلين أولبرايت، أول سيدة تتولى منصب وزير الخارجية فى الولايات المتحدة، والرئيس الصينى الأسبق جيانج زيمين، ووزير الدفاع الأمريكي الأسبق أش كارتر.