فوز مُجدة الخواجة برئاسة اتحاد الجمعيات الأهلية بالغربية وهيكل نائب رئيس

الغربية عادل ضرة

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالغربية نتيجة الانتخابات التي أجريت بمقر جمعية الشبان العالمية بطنطا، لاختيار مجلس إدارة جديد.

أسفرت الانتخابات عن فوز مُجدة الخواجة بمنصب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالغربية، بحصولها على 378 صوت، بينما حصل منافسها الحسيني إبراهيم درويش على 279 صوت، من إجمالي الأصوات الصحيحة التي بلغت 657 صوت وبلغت الأصوات الباطلة 15 صوت.

بينما فاز محمود عدلي هيكل بمنصب نائب الرئيس، بعد حصوله على 402 صوت، فيما حصل علي لبن على 176 صوت، وإبراهيم عمار على 80 صوت، من إجمالي الأصوات الصحيحة التي بلغت 658 صوت وبلغت الأصوات الباطلة 14 صوتا .

كما اعلنت اللجنة عن فوز قائمة "مصر أملنا" والتي ضمت كلا من حسام طلعت بندق، ومحمد عبد السميع عبد القادر، ومصطفي شحاته الغباشي، ونجوي أنور إبراهيم سالم، والسعيد محمد السيد، ، وصبري طايل الجمل، وياسر لطفي محمد الهلالي، وعاطف عبد العزيز زغلول.ومحمد السيد خميس وعزت ممدوح عبده، وعلي عبد العزيز عبد الدايم، وعبد العزيز إبراهيم حسب الله وعزت محمد شراقي.