فرنسا: الأرصاد الجوية تعلن حالة الطوارئ فى إقليم فنستير بسبب الفيضانات

أ.ش.أ

أعلنت هيئة الأرصاد في فرنسا حالة الطوارئ البرتقالية في إقليم "فنستير" في غرب فرنسا بسبب الفيضانات.

وقالت الهيئة حسبما ذكرت قناة (سي نيوز) الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، إنه بداية من اليوم سيبدأ اضطراب نشط حيث ستصل الأمطار إلى أرض لا تزال متجمدة والتي قد تصبح زلقة لفترة مؤقتة، وذلك في إقليم (بريتاني) بشمال غربي فرنسا، ومنطقة (بايي دو لا لوار) في وسط غرب فرنسا وشمال (بواتو شارنت) و(نورماندي السفلى)".

وأوضحت الهيئة أنه بالإضافة إلى ذلك، ستزداد قوة الرياح الجنوبية من الصباح على إقليم (بريتاني) ثم المناطق القريبة من بحر المانش مع هبات تتراوح بين 70 إلى 90 كم / ساعة على السواحل ومن 60 إلى 80 كم / ساعة في الداخل.