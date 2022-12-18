عمدة كييف: استئناف جميع أنظمة الإمداد الحرارى والتدفئة عقب القصف الروسى

وقال كليتشكو - في بيان له نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - إن المدينة تستعيد جميع الخدمات بعد الهجوم الأخير، وعلى وجه الخصوص، أنظمة التدفئة ، فجميع مصادر إمداد الحرارة تعمل كما هو مقرر"، موضحا أن أطقم بلدية كييف ستعمل في مواقع معينة، حيث قد تنشأ مشكلات في إمدادات التدفئة المحلية.

وفي سياق آخر، أعلن بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك اليوم، أن شخصا مدنيا قتل وأصيب آخر خلال اليوم الماضي إثر هجمات روسية .. مشيرا إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا.