اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 ديسمبر 2022 11:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

عمدة كييف: استئناف جميع أنظمة الإمداد الحرارى والتدفئة عقب القصف الروسى

الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:27 ص
عمدة كييف: استئناف جميع أنظمة الإمداد الحرارى والتدفئة عقب القصف الروسى الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن فيتالي كليتشكو عمدة العاصمة الاوكرانية كييف ،اليوم الأحد، أنه تم استئناف العمل بجميع أنظمة الإمداد الحراري بالكامل في مدينة كييف وذلك في أعقاب الهجوم الصاروخي الروسي الضخم ، الذي وقع الجمعة الماضي.

وقال كليتشكو - في بيان له نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - إن المدينة تستعيد جميع الخدمات بعد الهجوم الأخير، وعلى وجه الخصوص، أنظمة التدفئة ، فجميع مصادر إمداد الحرارة تعمل كما هو مقرر"، موضحا أن أطقم بلدية كييف ستعمل في مواقع معينة، حيث قد تنشأ مشكلات في إمدادات التدفئة المحلية. 

وفي سياق آخر، أعلن بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك اليوم، أن شخصا مدنيا قتل وأصيب آخر خلال اليوم الماضي إثر هجمات روسية .. مشيرا إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا.

 


كييف

روسيا

دونيتسك

اوكرانيا

ماريوبول



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة