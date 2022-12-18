اليوم السابع
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عاطلان يكشفان كواليس ضبطهما بعد سرقتهما طالبين في الجيزة

الأحد، 18 ديسمبر 2022 08:00 ص
عاطلان يكشفان كواليس ضبطهما بعد سرقتهما طالبين في الجيزة مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطلان تم ضبطهما لاتهامهما بسرقة طالبين بالإكراه في الجيزة، أنهما تخصاا في سرقة المواطنين بالإكراه، وذكرا أنهما يقيمان بالقاهرة، ويمارسان نشاطهما في الجيزة، وخلال استقلالهما دراجة بخارية، بحثا عن ضحية لسرقتها، شاهدا طالبين أثناء سيرهما في الشارع، فهدداهما بسلاح أبيض، واستوليا منهما على مبلغ مالي وفرا هاربين.

أضاف المتهمان أنهما عقب هروبهما انقلبت الدراجة البخارية بهما، مما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وخلال تلقيهما العلاج، تم القبض عليهما، بعد أن تقدم الطالبان ببلاغ لقسم شرطة الجيزة يفيد تعرضهما للسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد انقلاب دراجة بخارية، وإصابة مستقليها، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين أن المصابين عاطلين، مقيما بالقاهرة، وخلال تقديم الإسعافات لهما، ورد بلاغ لقسم شرطة الجيزة من طالبين، يفيد تعرضهما للسرقة بالإكراه على يد شخصين يستقلان دراجة بخارية.

بتكثيف التحريات تبين أن المصابين في حادث انقلاب الدراجة البخارية، هما المتورطين في سرقة الطالبين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتولت النيابة المختصة التحقيق


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