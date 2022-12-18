طلاب "إعلام بني سويف" يصدرون قاموسا لمصطلحات الصحافة الإلكترونية و4 مدونات

بني سويف هاني فتحي

أصدر طلاب الفرقة الثالثة بكلية الاعلام جامعة بنى سويف قاموسًا لمصطلحات الصحافة الإلكترونية، كما قاموا بإطلاق أربع مدونات والتي تنوعت من حيث المضمون والجمهور المستهدف والتي تم ربطها جميعًا بحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويعد إصدار القاموس والمدونات الاربعة في إطار تدريس مقرر الصحافة الإلكترونية تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام، والدكتورة منى هاشم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس قسم الصحافة، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة فايز الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، والأستاذة نجلاء الجعفري المدرس المساعد بالقسم.

وقام طلاب الفرقة الثالثة بكلية الاعلام فى اصدار قاموسًا لمصطلحات الصحافة الإلكترونية، بتجميع الكلمات الحديثة في مجال الصحافة الإلكترونية وترجمتها ووضعها في قاموس يضم مصطلحات الصحافة الإلكترونية وذلك لإفادة غيرهم خلال السنوات القادمة على ان يتم تحديث القاموس كل عام ويوضع في مكتبة الكلية لإفادة الجميع.

كما قدم الطلاب أربع مدونات تضم المدونة الأولى مدونة (لؤلؤة الصعيد) وهي مدونة جمهورها المستهدف سكان محافظة بني سويف واهتمت بتقديم مضمون عام متنوع يناقش الموضوعات المختلفة ويسلط الضوء على مبادرة حياة كريمة بالمحافظة وكذلك آثار بني سويف والشخصيات المشهورة بالمحافظة، والمدونة الثانية كانت مدونة (شخابيط) وهي مدونة عامة قدمت مضمونًا متنوعًا من خلال أبوابها المتعددة مثل الأدب والتعليم والثقافة والصحة والرياضة وغيرها، وانفردت المدونة بباب زى النهاردة والذي سرد أحداث تمت خلال شهر ديسمبر في السنوات الماضية، أما عن الثالثة فهي مدونة (Journalists BSU) والتي اهتمت برصد الأحداث الجارية وركزت على بعض القضايا مثل جدري القرود ومستقبل الصحافة الورقية وقمة المناخ بشرم الشيخ وأخيراً جاءت مدونة (ألوان) وهي مدونة عامة ولكنها أبدت اهتمامها بالقضايا البيئية وظهر ذلك في تناولها بعض الموضوعات مثل بناء منزل من المخلفات في مدينة السادس من أكتوبر وموضوعات الوعي البيئي كما قدمت بعض الخدمات للقارئ مثل سعر لقاح الأنفلونزا والأماكن المتاحة له في محافظة بني سويف وفوائد بعض المشروبات.

من جانبه أشاد الدكتور عبد العزيز السيد، عميد كلية الإعلام، بفكرة إطلاق قاموس لمصطلحات الصحافة الإلكترونية والتي نفذها طلاب الفرقة الثالثة بقسم الصحافة تحت إشراف الدكتورة فاطمة فايز وتمنى تعميمها على باقي الفروع في مجال الصحافة بشكل عام.

وأكدت الدكتورة منى هاشم ،وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس قسم الصحافة، على إصرار القسم على تشجيع الطلاب وإخراج أفضل ما لديهم في سبيل تنمية مهاراتهم وتدريبهم على العمل الصحفي والمجالات الإعلامية المختلفة التي من الممكن أن يعملوا بها بعد التخرج مؤكدة على أن إطلاق هذه القاموس خطوة إيجابية ويمكن تطويرها وتعميمها بداخل تخصصات الصحافة المختلفة وباقي الأقسام ايضًا مثل الإذاعة والتليفزيون والعلاقات العامة والإعلان.

وتقول الدكتورة فاطمة فايز، الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، بأنها أرادت أن يصمم الطلاب هذا العام أفكارًا مختلفة عما فعلوها زملاؤهم خلال السنوات السابقة حتى يكونوا متميزين عن غيرهم وملمين بأحدث المصطلحات التي تتجدد كل يوم فاقترحت عليهم تجميع الكلمات الحديثة في مجال الصحافة الإلكترونية وترجمتها ووضعها في قاموس يضم مصطلحات الصحافة الإلكترونية وذلك لإفادة غيرهم خلال السنوات القادمة على ان يتم تحديث القاموس كل عام ويوضع في مكتبة الكلية لإفادة الجميع.

وعبرت نجلاء الجعفري ،المدرس المساعد بقسم الصحافة، عن امتنانها باختيار الدكتورة فاطمة فايز لها لتعاونها في هذا العمل والتي تعتبره إنجازًا جديدًا ينضم لإنجازات قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف مشيرة إلى أن طلاب الفرقة الثالثة بقسم الصحافة بذلوا الكثير من الجهد في سبيل البحث عن هذه المصطلحات وتعريبها للغة العربية لإفادة باقي زملائهم .

واضافت الدكتورة نجلاء الجفرى ان فريق عمل القاموس تضم مجموعة من الطلاب وهم أحمد سيد جودة، أحمد ماهر محمد، أحمد مصطفى محمد، ألفت محمد فهمي، أمير ناجح يسن، ايمان ضيف أحمد، حسام علي سليمان، حسن مصطفى عتمان، خلود محمود شريف، رانيا مصطفى ، رحاب شعبان عيسى، رحمة محمد السيد، رنا أحمد سباعي، زهراء شعبان، زينب محمد الأمير، سارة عمر عوض، سامية منصور، سعاد محمود علي، سمية سعيد عبد الكريم، عبد الرحمن روبي، عزة صلاح أحمد، علاء شهيد محمد، عمر هاني عمر، محمد عبد الله علي، محمد علي رجب، مريم علاء، منار عمار ميسر، منة الله محمد أحمد، منة الله محمد عبد الغني، هدى سالم فولي.



اعضاء الفريق



الطلاب



القاموس



جانب من لطلاب



دكتورة منى هاشم



عميد كلية الاعلام



فريق العمل



فريق عمل