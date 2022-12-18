طقس خريفى مشمس نهارا مائل للبرودة ليلا على محافظة الدقهلية.. صور

الدقهلية : محمد الحبشي

تشهد محافظة الدقهلية في الساعات الاولي من صباح اليوم طقس خريفي مائل للبرودة في الساعات الاولي، مستقر معتدل نهارا مائل للبرودة في ساعات الليل المتأخرة علي مدن محافظة الدقهلية حيث تسجل درجه الحرارة علي مدينة المنصورة العظمي 25 والصغري 15

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، المنصورة العظمي 25 والصغري 15، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.



طقس الدقهلية



طقس الدقهلية



طقس الدقهلية



طقس الدقهلية