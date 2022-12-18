طقس الوادى الجديد.. شمس ساطعة ورياح خفيفة والحرارة تسجل 25 درجة.. صور

شهدت حالة الطقس بمحافظة الوادي الجديد اليوم الأحد استقرارا ملحوظا مع سطوع للشمس منذ بداية اليوم وهبوب رياح خفيفة تصل سرعتها إلى حوالى 10 كيلو متر فى الساعة وعدم ظهور أية ملامح لسقوط أمطار على مدار ساعات النهار، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة نسبياً فى ساعات الليل لتسجل حوالى 11 درجة مئوية وتنخفض بشدة فى أطراف المحافظة والمناطق النائية.
وأعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن جاهزية القطاعات التنفيذية المختصة تحسبًا لأي لأية تداعيات تنتج عن سوء حالة الطقس، كما جرى رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى المراكز.
جدير بالذكر أن المحافظة تشهد منذ بداية فصل الشتاء إستقرار في حالة الطقس وعدم سقوط أمطار حتى الآن حيث تتميز محافظة الوادى الجديد بمناخ حار جاف صيفًا دافئ شتاءً ومشمس على مدار النهار والأمطار نادرا ما تسقط على المحافظة حيث تتميز الوادى الجديد بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم طوال شهور السنة ويتم الاستفادة منها كمصدر للطاقة المتجددة وبديلا للكهرباء فى جو تشغيل آبار الرى وإنارة المنشآت الحكومية والمساجد والمنازل .
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.
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