اليوم السابع
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طالبة بـ"حاسبات ومعلومات الإسكندرية" تحصد المركز الأول فى بطولة الشطرنج

الأحد، 18 ديسمبر 2022 12:08 م
طالبة بـ"حاسبات ومعلومات الإسكندرية" تحصد المركز الأول فى بطولة الشطرنج الطالبة يارا علام
الإسكندرية أسماء على بدر

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حصلت الطالبة يارا علام بالفرقة الأولى بكلية الحسابات والمعلومات جامعة الإسكندرية، على المركز الأول فى إطار فعاليات بطولة الشطرنج التى نظمتها إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

 

كما حصلت الطالبة يارا على المركز الأول على مستوى الجامعة (بليتز) وشارك فيها طلاب الكليات على مستوى جامعة الإسكندرية.

 

وفى سياق آخر حصل الطالب محمد جابر بالفرقة الرابعة بالكلية فى مسابقة مصارعة الذراعين فى إطار فعاليات البطولة الرياضية والتى نظمتها إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالصالة الرياضية بمجمع الأنشطة الطلابية أمام كلية الهندسة.


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