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ضوابط تصدير مشتقات البلازما فى قانون تنظيم عمليات الدم.. التفاصيل

الأحد، 18 ديسمبر 2022 04:00 ص
ضوابط تصدير مشتقات البلازما فى قانون تنظيم عمليات الدم.. التفاصيل مراكز بلازما - صورة ارشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

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منح قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، مركز تجميع بلازما الدم الحق فى  التصرف فيما يجمعه منها إلي أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسفيرها، وتصدير مشتقات البلازما منتهية التصنيع بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
 
ويلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضًا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخري يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد احتساب هذا العوض .
 
وللمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما، وذلك عن طريق البيع أو التصدير .
 
وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها كمشتقات منتهية التصنيع .
 
وذلك كله وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما .
 
ويكون مركز تجميع بلازما الدم مسئولاً عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببهـا .
 
 
 

بلازما الدم

قانون تنظيم عمليات الدم

مجلس النواب

مراكز البلازما



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