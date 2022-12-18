ضبط كمية من اللحوم بدون بيانات بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من القبض على مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، لاتهامه بالغش التجاري، وحيازته كمية من اللحوم مجهولة المصدر بدون بيانات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

أشارت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، إلى تورط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، في حيازة لحوم مجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية من اللحوم مجهولة المصدر بدون بيانات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

. عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.