اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 ديسمبر 2022 03:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه

الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:19 م
ضبط قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية منهم إثنان محبوسان إحتياطياً على ذمة عدد من القضايا" .. جميعهم مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (120مليون جنيهاً تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


مخدرات

غسل اموال

الجنايات

الأمن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة