ضبط تجار مخدرات تشاجروا بسبب خلافات على سعر "الكيف" بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق "مصاب بجروح قطعية متفرقة") إثر تعدى بعض الأشخاص عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها واستولوا منه على مبلغ مالى، ولاذوا بالفرار وذلك حال قيامه بشراء دراجة نارية منهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة تبين عدم صحة ما جاء بأقوال المصاب، وبإعادة مناقشته قرر بوجود خلافات مالية بينه وبين كلٍ من (عاطل وشقيقه - مقيمان دائرة القسم)، وأضاف بقيامه والمشكو فى حقهما بالاتجار سويًا بالمواد المخدرة وقيامه بأخذ كمية من المواد المخدرة دون سداد قيمتها، فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها بعضهم على بعض بالضرب حال تواجدهم بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة، ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، وقيامه باختلاق واقعة التعدى وسرقته على خلاف الحقيقة خوفاً من المسائلة القانونية لتجارته فى المواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.