شن حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية ، حملات مكبرة، وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الاحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع اي مخالف وذلك بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة .

وتنفيذ لذلك ؛ شن حى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإيقاف وإزالة أي أعمال بناء مخالفة ،وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات المخالفة حيث تمكنت الحملة من إزالة بعض قواطيع واعمدة بالدور الرابع علوي بالعقار الكائن في شارع 320 سابقا سموحه ، بالإضافة إلى إزالة المخالفات بالعقار رقم 149 شارع مصطفى كامل ، فضلا عن إزالة المخالفات بالعقار الكائن 56 شارع الزمخشري باكوس ، وكذا العقار الكائن 11 و 15 تنظيم شارع عبد الرحمن شكري مع شارع عبد الحميد العبادي.

ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لازالة أعمال البناء المخالف عبارة عن بناء دور أول علوى بدون ترخيص بالعقار الكائن عزبة المراغى القديمة وجارى اتخاذ الاجراءات القانوينة تجاه المخالف.

وقام حى العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن أسوار من الطوب الابيض فى المهد بقريه الوادى تم ازالتها بالكامل وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف

وشهد حى غرب برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة تمكنت من ايقاف أعمال مخالفة بدون ترخيص بالمحل الكائن شارع الامير لؤلؤ وتم التحفظ علي الادوات المستخدمة فى المخالفة واتخاذ الاجراءات القانوينة اللازمه تجاه المخالف

وتواصل الاجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع اي اعمال بناء مخالف واتخاذ كافة الاجراءات القانوينة الرادعة تجاه اي مخالف.