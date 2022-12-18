"شباب الأقصر" تنظم مسابقة معلومات عامة بمركز شباب الزمامى ودورة إسعافات أولية

الأقصر – أحمد مرعى

نظم مركز شباب الزمامي التابع لإدارة شباب القرنة غرب الأقصر، فعاليات مسابقة معلومات عامة لأعضاء المكتبة بالمركز، حيث تهدف المسابقة لإثراء ثقافة الشباب والنشء وتنمية وعيهم وإذكاء روح المنافسة بين الشباب، وبث روح التنافس والمثابرة بين الشباب في تحصيل العلم وما هو مفيد لهم، استغلال وقت الشباب بما يعود عليهم بالنفع العظيم.

وتم تنظيم فعاليات مسابقة المعلومات العامة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالاقصر، حيث أنه يأتي ذلك في إطار الدعم المستمر من وزارة الشباب والرياضة، للعمل على توسيع قاعدة المشاركة فى المسابقات، وحث النشء والشباب على المشاركات المحلية والدولية على كافة أصعدة النشاط المختلفة التي تقدمها الوزارة، بما يلبي طموحاتهم وينمي قدراتهم وإبداعاتهم، وذلك تحت إشراف أحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة، وفريق عمل مركز شباب الزمامي.

فيما نفذ نادي التطوع بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية ضمن خطة شهر ديسمبر 2022 وذلك بمركز شباب الدير بإسنا، حيث نفذت الدورة التدريبية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وتهدف الدورة التدريبية على التعامل السليم في حالات الإصابات وتحديد مهام المسعف وكيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع الإصابات والكسور والحروق وإنعاش القلب وكيفية إستخدام شنطة الإسعافات الأولية، حيث قدم الدورة التدريبية الدكتور محمد سيد مدير طب الأسرة بالدير، وفاطمة عدلي عوض رئيس التمريض بمركز طب الأسرة بالدير، والمحاضرة زينب محمود عبد الراضي وكيلة التمريض بمركز طب الأسرة بالدير، وذلك تحت إشراف جيهان عبده مدير ادارة تنمية النشء، وعبد الرؤوف محمد علي مدير إدارة شباب إسنا، وسارة عبد الملاك منسق أندية التطوع بالمديرية.



دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية بقرية الدير بإسنا



دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية جنوب الأقصر



فعاليات مسابقة معلومات عامة بمركز شباب الزمامي