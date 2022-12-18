سيارات الأحوال المدنية المتنقلة تستخرج 8 آلاف بطاقة رقم قومى

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصل قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – المنيا)، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج 8493 بطاقة رقم قومى، و17823 مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، فضلاً عن الدفع بقافلتين إضافيتين بمحافظتى القاهرة والبحيرة، وذلك اعتباراً من 17/12/2022.

وإستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين حيث أسفرت عن إستخراج وتوصيل 413 بطاقة رقم قومى و عدد 275 مصدراً مميكناً.

كما واصل القطاع برئاسة العقيد خالد صالح بإدارة الاعلام، الإستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوى الهمم، وإيفاد مأموريات لـ10 حالات إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما واصل القطاع إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (الجهات والمؤسسات الحكومية - النوادى الرياضية) ، بالإضافة إلى الدفع بقافلة إلى إحدى مؤسسات رعاية الأيتام وذوى الهمم"قادرون بإختلاف" ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم .. حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (375) مواطن، كما قام القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) بمحافظات (المنوفية – دمياط - أسوان)لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمراكز وقرى (شبين الكوم –أشمون – كفر سعد –إدفو) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد (643) بطاقة رقم قومى، بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية لـ "كبار السن وذوى الهمم والحالات الإنسانية" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (208) مواطنين.

لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.