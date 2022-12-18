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سعر الريال القطرى اليوم الأحد 18-12-2022 أمام الجنيه المصرى

الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:16 ص
سعر الريال القطرى اليوم الأحد 18-12-2022 أمام الجنيه المصرى الريال القطرى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الصباحية فى البنوك اليوم الأحد 18-12-2022، مسجلاً في البنك الأهلي المصري سعر 6.31 جنيه للشراء، و6.77 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 6.23 جنيه للشراء، و6.73 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

6.31 جنيه للشراء.
 
6.77 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجى

6.31 جنيه للشراء.
 
6.79 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

6.23 جنيه للشراء.
 
6.73 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

6.31 جنيه للشراء.
 
6.77 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى

6.28 جنيه للشراء.
 
6.72 جنيه للبيع.
 
 

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