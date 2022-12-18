زراعة الوادى الجديد: الموافقة على تنفيذ 262 مشروع إنتاج حيوانى وداجنى

فريق المحافظات

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد عن الانتهاء من إجراءات الموافقة على تنفيذ 246 مشروع إنتاج حيوانى وداجنى وفقاً لسياسة وزارة الزراعة لفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع الإنتاج الحيواني، حيث ينفذ قسم الإنتاج الحيواني بجميع الإدارات الزراعية بالمرور اليومي وعمل مخالفات للمتقاعسين عن عمل التراخيص توجيه المزارعين وتنبيههم بأهمية الترخيص والموافقات الفنية لعنابر الدواجن وحظائر الماشية حتي لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، فى بيان له اليوم الأحد، إن إدارة الإنتاج الحيواني برئاسة المهندس محمد حسين هلالي نجحت في الحصول علي 130موافقة لتراخيص حظائر الماشية و105 تراخيص تشغيل لحظائر الماشية بالإضافة إلى إنهاء 11 موافقة دواجن وعمل 21 ترخيص تشغيل لعنابر الدواجن وكذلك إجراء 80 معاينة فنية لمشروعات الإنتاج الحيواني .

وأضاف المرسي أنه تم المرور علي مزارع الماشية والدواجن المرخصة وغير المرخصة، وتم التفتيش علي ترخيص التشغيل وتوجيه إنذارات والتنبية علي أصحاب المزارع غير المرخصة بالتوجه للإدارة الزراعية التابعين لها لعمل رخصة تشغيل.