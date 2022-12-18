اليوم السابع
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الأحد، 18 ديسمبر 2022 07:20 ص
أكرم القصاص
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زاخاروفا: تعليق عمل قنوات التلفزيون باللغة الروسية في مولدوفا "رقابة سياسية"

الأحد، 18 ديسمبر 2022 06:00 ص
زاخاروفا: تعليق عمل قنوات التلفزيون باللغة الروسية في مولدوفا "رقابة سياسية" زاخاروفا
اش ا

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تعتبر تعليق تراخيص البث لست قنوات تلفزيونية ناطقة بالروسية فى جمهورية مولدوفا بمثابة عمل غير مسبوق للرقابة السياسية.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية - فى بيان لها السبت بثته وكالة أنباء " تاس " الروسية - " هذا الحظر عملاً غير مسبوق للرقابة السياسية، باعتباره انتهاكا لمبدأ التعددية الإعلامية وانتهاكا صارخا للحق فى حرية الوصول إلى المعلومات، وهو الالتزام الذى تكرره القيادة السياسية لمولدوفا بانتظام".

وبحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، فقد تم إغلاق ست قنوات تلفزيونية لحرمان الملايين من مصادر الأخبار.

وتابعت الدبلوماسية الروسية أن مئات الصحفيين سيفقدون وظائفهم فى أى وقت من الأوقات نتيجة لأهواء السياسيين الذين يلعبون دور الرقابة.

 

وأضافت زاخاروفا أن موسكو تحث المنظمات الدولية ذات الصلة على إجراء تقييم مناسب لتعليق تراخيص البث لست قنوات تلفزيونية ناطقة بالروسية فى مولدوفا واتخاذ الإجراءات المناسبة.

 

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن موسكو تعتبر قرار السلطات المولدوفية انتهاكا صارخا لحقوق الأقليات العرقية.


زاخاروفا

اللغة الروسية

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