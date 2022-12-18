اليوم السابع
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روسيا تشن 20 غارة صاروخية على منطقة سومى بشمال أوكرانيا

الأحد، 18 ديسمبر 2022 09:18 ص
روسيا تشن 20 غارة صاروخية على منطقة سومى بشمال أوكرانيا الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة سومي الأوكرانية دميترو زيفيتسكي اليوم الأحد أن الجيش الروسي شن 20 غارة صاروخية على المنطقة خلال الساعات الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن زيفيتسكي قوله "شنت القوات الروسية - خلال اليوم الماضي - ما لا يقل عن 20 غارة على أراضي منطقة سومي بشمال أوكرانيا".

وتابع بقوله "قصف الروس مجتمع شاليهين بقاذفات القنابل والرشاشات والأسلحة الصغيرة، وإجمالا، كان هناك 13 طلقة قاذفة قنابل و8 رشقات نارية بينما تعرض مجتمع سيريدينا بودا لقصف بقذائف الهاون. وتم شن غارتين على مجتمع زنوب-نوفهورودسك كما انفجرت 5 ألغام مزروعة على الحدود".

وأضاف أنه جار التحقق من الحصيلة الدقيقة لضحايا الغارات أو أضرار المنشآت.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 


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