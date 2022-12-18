روسيا تشن 20 غارة صاروخية على منطقة سومى بشمال أوكرانيا

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن زيفيتسكي قوله "شنت القوات الروسية - خلال اليوم الماضي - ما لا يقل عن 20 غارة على أراضي منطقة سومي بشمال أوكرانيا".

وتابع بقوله "قصف الروس مجتمع شاليهين بقاذفات القنابل والرشاشات والأسلحة الصغيرة، وإجمالا، كان هناك 13 طلقة قاذفة قنابل و8 رشقات نارية بينما تعرض مجتمع سيريدينا بودا لقصف بقذائف الهاون. وتم شن غارتين على مجتمع زنوب-نوفهورودسك كما انفجرت 5 ألغام مزروعة على الحدود".

وأضاف أنه جار التحقق من الحصيلة الدقيقة لضحايا الغارات أو أضرار المنشآت.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.