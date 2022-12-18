روسيا: الوضع على الحدود السورية صعب للغاية ولكن يمكن حله

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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، إن الوضع على الحدود بين تركيا وسوريا لا يزال صعبا، لكن يمكن حله إذا تم أخذ مخاوف الجانبين في الاعتبار.

وأضاف سيرجي - في تصريح صحفي أوردته التلفزيون السوري، السبت - "إن الوضع على الحدود السورية التركية صعب بالطبع لكنني أعتقد أننا إذا عالجنا مخاوف كلا الجانبين على أساس الالتزام الراسخ بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، فيمكن حل الوضع".

وتابع أنه "علاوة على ذلك، ستكون هذه النتيجة مفيدة ليس فقط لكلا البلدين، ولكن أيضا من أجل استقرار المنطقة بأسرها".