اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 ديسمبر 2022 07:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضا للكتاب بكلية اللغة العربية بالزقازيق بتخفيضات كبيرة

الأحد، 18 ديسمبر 2022 06:45 م
رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضا للكتاب بكلية اللغة العربية بالزقازيق بتخفيضات كبيرة جانب من افتتاح معرض الكتاب بكلية اللغة العربية بالزقازيق
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وسعيد محمد علي عبد الرحيم أمين عام الجامعة، معرضا للكتاب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق بالتعاون مع دار المعارف بتخفيضات كبيرة؛ خدمة للباحثين والطلاب بكليات جامعة الأزهر بالزقازيق:(الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - اللغة العربية - أصول الدين والدعوة).
 
كان في استقبال رئيس الجامعة  خلال افتتاح معرض الكتاب الدكتور سعيد الهلالي، عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق، والدكتور أحمد السوداني عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالزقازيق، والدكتور محمد البيومي عميد كلية أصول الدين والدعوة، ووكلاء الكليات ، واعضاء هيئة التدريس، ولفيف من الطلاب.
 
يأتى ذلك في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على التثقيف ورفع الوعي لدى منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم من خلال تنظيم معارضَ للكتاب بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة الوطنية. 
 
IMG-20221218-WA0042
 
 
IMG-20221218-WA0043
 
 
IMG-20221218-WA0044
 
 
IMG-20221218-WA0045
 
 
IMG-20221218-WA0046
 
 
IMG-20221218-WA0047
 
 
 

الازهر

جامعه الازهر

معرض للكتاب

اللغه العربيه

كليه اللغه العربيه جامعه الازهر



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة الأزهر الأسبق: عالمية اللغة العربية جاءت من عالمية الإسلام

الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:10 م

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق

الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:03 م

الدكتور وائل المهندس عميدًا لكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة

الأحد، 18 ديسمبر 2022 11:23 ص

رئيس جامعة الأزهر: تطوير التعليم وإصلاحه واجب وطنى وأمن قومى وفريضة الوقت

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 10:07 ص

رئيس جامعة الأزهر يفتتح ندوة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بكلية اللغة العربية

السبت، 10 ديسمبر 2022 05:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة