رئيس جامعة أسيوط يستقبل الطلاب الفائزين مسابقة "الاستدامة والتغير المناخي"

فريق المحافظات

استقبل الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط أعضاء الفريق الطلابي الحاصل على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية خلال مشاركتهم فى مسابقة هاكثون "الاستدامة والتغير المناخي"، معربا عن سعادته وفخره بهم لتحقيقهم هذا الإنجاز المتميز فى مجال يخدم توفير الطاقات المتجددة النظيفة وقضايا التغير المناخي والتي أصبحت على رأس أهم القضايا المطروحة على الساحة العالمية، مؤكداَ تشجيعه المستمر وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لكافة أعضاء الفريق الطلابى، مشيدا بما يتمتعون به من خبرات وقدرات وطاقات إبداعية، وقدرة على الابتكار وتقديم أفكار إبداعية وخلاقة يسهم تطبيقها فى خلق مشروعات قومية وتنموية و خدمية و بيئية نظيفة لخدمة المجتمع والتغلب على مشكلاته ومساعدة الأفراد نحو حياة أفضل ، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة .

وأكد رئيس الجامعة حرص إدارة الجامعة على دعم ورعاية الأنشطة الطلابية و العلمية و تشجعيها المستمر لطلابها للمشاركة فى مختلف المحافل و المسابقات على مستوى الجامعات المصرية و العالمية و هو ما يأتي بثماره فى حصول طلاب الجامعة على العديد من المراكز الأولى المتقدمة فى مختلف مشاركتها.

وحول تفاصيل المشروع الذى تقدم به الطلاب فى المسابقة أوضح الدكتور أحمد شريت عبارة عن "مشروع وحدة إنتاج طاقة خضراء متنقلة " حيث تم عمل وحدة محمولة من هيدروجين الأخضر" و الذى يعتبر من أهم مصادر الطاقة المتجددة النظيفة و الواعدة والتي لا يصدر عنها اى انبعاث أو عوادم مضرة و يمكن استخدامها فى المنازل و الفنادق و المستشفيات و كذلك استخدامها فى المحطات كبديل للغاز و البنزين ، مشيراَ إلى أن الفريق الطلابي يضم 7 أعضاء وهم الطلاب جهاد مصطفى ، عمر محمد ، نوران محمود ، سارة على، منار مصطفى بكلية التجارة أنجلش ، و الطلاب نزار إبراهيم ، كريم صلاح كلية الهندسة وتأتى مشاركته فى تلك المسابقة فى إطار أنشطة إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب ، و تأتى المسابقة برعاية بنك كريدت اجريكول مصر، ومشاركة الطلاب تأتى تحت إشراف عام الأستاذ وليد زيدان مدير إدارة النشاط العلمي ، وإشراف طلاب الأستاذ أحمد مصطفى.



جانب من اللقاء



جانب من اللقاء