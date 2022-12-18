اليوم السابع
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رئيس الوزراء الأوكرانى: نحتاج إلى أسلحة لمنع الإبادة الجماعية ضدنا

الأحد، 18 ديسمبر 2022 09:08 م
رئيس الوزراء الأوكرانى: نحتاج إلى أسلحة لمنع الإبادة الجماعية ضدنا رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال
أ ش أ

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أكد رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال أن أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة لحماية شعبها والبنية التحتية والمرافق الحيوية ولمنع الإبادة الجماعية ضد الشعب الأوكراني.


وكتب في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأحد إن روسيا شنت هذا الأسبوع هجومها التاسع واسع النطاق على نظام الطاقة الأوكراني ومنشآت الإمداد الحراري للتدفئة. 


وأضاف أنه بفضل الأعمال البطولية لقوات الدفاع الجوي، تم تدمير 60 صاروخًا معاديًا.


ودعا رئيس الوزراء شركاء أوكرانيا إلى التحرك لمنع الإبادة الجماعية ضد الشعب الأوكراني، قائلا: نحن بحاجة إلى أسلحة لحماية شعبنا والبنية التحتية والمرافق الحيوية.


وشدد على ضرورة فرض عقوبات قوية وكافية على كل هجوم، مؤكدا أن هذه مسألة تتعلق بنجاة أوكرانيا.


وأشار شميهال أيضًا إلى أن أوكرانيا تلقت موارد لإعادة الإعمار تصل قيمتها إلى حوالي 1.5 مليار يورو بعد مؤتمر التضامن ومنتدى الاستقرار الاقتصادي وسلسلة من الاجتماعات في باريس.


ووفقًا لرئيس الوزراء الأوكراني، أعلنت ألمانيا عن مساهمة قدرها 30 مليون يورو في صندوق دعم الطاقة الأوكراني. وأعلنت النرويج عن تقديم مليار كرونة نرويجية لإصلاح البنية التحتية الحيوية.


وأضاف شميهال أن فرنسا سلمت ما يقرب من 73 طناً من معدات الطاقة لشركات أوكرانية، منها 13 مليون دولار جاءت من الولايات المتحدة.
وتوجه رئيس الوزراء الأوكراني بخالص الشكر للشركاء الأوروبيين على دعمهم الشامل لأوكرانيا.

 


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