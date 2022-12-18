رئيس المعاهد الأزهرية يزور الإسكندرية ويتفقد مسابقة القرآن الكريم

الإسكندرية أسماء على بدر

زار الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالازهر الشريف منطقة الإسكندرية الأزهرية وتفقد عدد من الماعز الازهرية بالمحافظة .

كما حضر مسابقة (نحلة التهجي) كما حرص على التحدث لأبنائه الطلاب والاستماع لرأيهم في المسابقة وتوقيع شهادات الفائزين.

كما زار المعهد النموذجي لتدشين مشروع (المعهد النموذج) بمعهد فتيات العصافرة الإعدادي الأزهري بالإسكندرية وتفقد الفصول الدراسية وعقد لقاء مع الطالبات والمعلمين .

كما شملت الزيارة معهد الدكتور عبد الحليم محمود الابتدائي الأزهري بالإسكندرية وزيارة ديوان عام المنطقة وتوقيع شهادات تدريب مسئولي الدمج بالمناطق ومنطقة وعظ الإسكندريةالإدارة العامة للرواق الأزهري بالإسكندرية.



رئيس المعاهد الأزهرية يزور الإسكندرية (1)