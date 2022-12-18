ذا هيل: أزمات تويتر وإيلون ماسك تثير نقاشا سياسيا حاميا فى الولايات المتحدة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية إن الجدل المثار كل ساعة تقريبا بشأن تويتر خلال الأيام الماضية، أثار نقاشا سياسيا فى الولايات المتحدة حول المنصة، التي أصبحت مكونا أساسية فى الخطاب العام، خاصة فى بلاد العم سام.

فقد كانت الشركة قد قالت فى تقريرها إن لديها 238 مليون مستخدم نشط فى جميع أنحاء العالم فى الربع الثانى من 2022، قبل أشهر قليلة من سيطرة إيلون ماسك على الشركة. كان منهم أكثر من 41 مليون فى الولايات المتحدة.

واحتفى المحافظون بالخطوات التي اتخذها ماسك منذ إتمام صفقة استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار فى أكتوبر، ورأوا أن أيامه الأولى فى قيادة الشركة هي تصحيح لميلها نحو اليسار فى عملية اتخاذ القرار بالشركة، على حد قولهم.

فقد أشاد السيناتور الجمهورى جون كيندى بماسك فى مقابلة مع فوكس نيوز، وقال إن الملياردير قام بموقف شجاع للغابة حول التعديل الأول منذ استحواذه على الشركة، وقد ثبت أنه قوى وصارم. وجاء هذا قبل يوم واد فقط من تعليق تويتر لحسابات صحفيين بارزين بصحف واشنطن بوست ونيويورك تايمو وسى إن إن. واتهم ماسك حسابات هؤلاء الصحفيين بنشر بيانات خاصة كانت تتبه مسار طائرته.

كما هاجم الليبراليون أمام قرارات ماسك وإعلاناته التي تراوحت ما بين رفع الحظر عن عدد من الحسابات اليمينة المثيرة للجدل، وأبرزها كان حساب الرئيس السابق دونالد ترامب، وتشجيع المستخدمين على التصويت لجمهورى فى الانتخابات النصفية.

ورأى الليبراليون قيام ماسك بحظر حسابات الصحفيين، قبل إعادتها مرة أخرى، بانه يظهر استعداد لبسط نفوذه لمعاقبة هؤلاء الذين ينتقدونه، ويظهر زيف مزاعمه بانه ملتزم بحرية التعبير.