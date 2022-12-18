حياة كريمة بتعمر قرى الأقصر.. جولة بـ30 منزلا جديدا بقرية الفارسية بعد تسليمها للأهالى

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" الفرحة فى قلب قرية الفارسية التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، والمستوى المميز للمنازل الجديدة التى تم إعادة بنائها داخل القرية بعدد 30 منزل لخدمة الأهالى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وشهدت قرية الفارسية الأسبوع الماضي زيارة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، برفقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لافتتاح 30 منزل بالقرية بعد إعادة تطويرها من جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وكانت أعمال تطوير قرية الفارسية بالأقصر قد بدأت تنفيذا لبروتوكول التعاون الذى وقعته المؤسسة والشركة بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي داخل ديوان عام الوزارة قبل عدة أشهر.

وفى هذا الصدد يقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه يتم العمل على قدم وساق فى كافة قرى إسنا وأرمنت ضمن مبادرة حياة كريمة، وآخر تلك النجاحات لخدمة الأهالى افتتاح أعمال إعادة تطوير 30 منزل بقرية الفارسية وتسليم 30 مركب للأهالى بالقرية لدعمهم فى الرزق والصيد، مؤكداً على أن تلك النجاحات هي ثمار جهود الحكومة المصرية ودور مؤسسات المجتمع المدني فى تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ممثلة فى رؤية مصر 2030، والتي أطلقها رئيس الجمهورية فى عام 2016 والتي اعتبرت المجتمع المدنى والقطاع الخاص شركاء أصليين فى التنمية المستدامة، حيث أن مؤسسة صناع الخير للتنمية لها دور بارز وفعال فى تحقيق التنمية المجتمعية بمفهومها الشامل فى عدة مجالات للارتقاء بمستوى جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا.

وأشاد محافظ الأقصر بكافة العاملين فى المشروعات القومية ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى جنى أهالى قرية الفارسية باكورة ثمارها المزهرة بالمنازل والمراكب الجديدة، موضحاً أنه أنه بالعمل الجاد فى المشروعات بصورة يومية، بدأت ملامح تلك المشروعات تظهر على الأرض، وذلك نظراً لقيام كافة جهات التنفيذ بالعمل والتنسيق فيما بينها لنهو الأعمال وعدم حدوث تعارض فيما بينها، ويتم ذلك بمتابعة مباشرة من المحافظة والأجهزة المعاونة لها وعقد الاجتماعات التنسيقية الأسبوعية بين جهات الإشراف والتنفيذ والوحدات المحلية ورؤساء المدن، بهدف الوصول لحل كافة المعوقات بشكل فورى وعاجل وإعداد التقارير اللازمة للمتابعة من قبل كافة أجهزة الدولة على كافة المستويات المركزية والمحلية.



أعمال-تسليم-30-مركب-لأبناء-قرية-الفارسية



البسمة-على-وجوه-أصحاب-المراكب-خلال-تسلمها



الجمال-فى-منازل-قرية-الفارسية-بعد-تطويرها



الحمام-وتصميمه-فى-قرية-الفارسية-بإسنا



الفرحة-في-قلوب-أصحاب-المنازل-بعد-تطويرها



المراكب-جاهزة-بالشباك-والمعدات-للعمل-فى-الصيد



المراكب-جاهزة-لخدمة-المواطنين-بالقرية



أهالى-قرية-الفارسية-خلال-تسلمهم-المراكب-الجديدة



باب-خير-من-حياة-كريمة.



بطاطين-لدعم-أبناء-القرية-جنوب-الأقصر



تجميل-بديع-فى-منازل-قرية-الفارسية-بإسنا



تجميل-مداخل-المنازل-الجديدة-بالقرية



تجهيز-المراكب-بالشباك-لخدمة-أهالى-القرية



تسليم-المراكب-الجديدة-بدعم-وزارة-التضامن-الإجتماعى



تصميمات-مميزة-فى-قرية-الفارسية-جنوب-الأقصر



تصميم-الصالون-فى-قرية-الفارسية-بإسنا



تصميم-المطابخ-المميزة-فى-قرية-الفارسية-بإسنا



تصميم-غرفة-النوم-فى-منازل-قرية-الفارسية-بإسنا



تصميم-مميز-لمنازل-قرية-الفارسية-بعد-تطويرها



توفير-أجهزة-منزلية-وبطاطين-لأبناء-القرية



توفير-الأجهزة-الكهربائية-والأدوات-للمنازل-بالقرية



توفير-المراكب-الجديدة-لدعم-30-مواطن-من-القرية



توفير-المراكب-جاهزة-للعمل-لأهالى-القرية



توفير-كافة-الدعم-بالمنازل-الجديدة-بالقرية



جانب-من-تسلم-المراكب-فى-قرية-الفارسية-بإسنا



جانب-من-تسليم-30-مركب-لأهالى-القرية



جانب-من-توفير-30-مركب-لأهالى-قرية-الفارسية



دعم-منازل-قرية-الفارسية-بإسنا-بشكل-مميز



سعادة-أصحاب-المراكب-خلال-تسلمها-فى-الفعالية



سعادة-بين-الصيادين-بالمراكب-الجديدة-بالقرية



سعادة-صياد-بالمركب-الجديد-فى-القرية



صاحب-منزل-بعد-تطويره-بالقرية



طراز-معمارى-مميز-فى-المنازل-الجديدة-لأهالى-القرية



طراز-منازل-القرية-من-الداخل-لدعم-أهالى-الفارسية



فرحة-أهالى-الفارسية-بالمراكب-الجديدة



فرحة-تسلم-المراكب-الجديدة-من-الصيادين



فرحة-تسليم-المراكب-الجديدة-للأهالى



فرش-مبهج-لدعم-أهالى-قرية-الفارسية-بإسنا