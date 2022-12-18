جامعة سوهاج تنظم برنامجا تدريبيا عن نظام الساعات المعتمدة للعاملين بالدراسات العليا

نظمت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة سوهاج، برنامجا تدريبيا عن نظام الساعات المعتمدة، والذي استهدف العاملين بقطاع الدراسات العليا، لتنمية مهاراتهم لتطبيق هذا النظام بكفاءة عالية، وذلك بمركز تنمية الموارد البشرية بالحرم الجامعي القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.

وقال رئيس الجامعة أن تطبيق هذا النظام هو استكمالاً لجهود الجامعة في تطوير أنظمتها التعليمية، ليتواكب مع التطورات المتلاحقة التي يفرضها مجتمع المعرفة وأن نظام الساعات المعتمدة يسمح للطالب بالاختيار بين المقررات ويتيح له الإسراع التعليمي، إلى جانب توزيع المقررات على مدار السنة والدراسة مع طلاب السنوات السابقة والسنوات اللاحقة، كما يعتمد أيضاً على التقويم المستمر، حيث ساهم تطبيقه بجودة عالية بالجامعة في زيادة تسجيل الطلاب الوافدين للحصول على البرامج الدراسية على منصة ادرس في مصر، بالاضافة إلي ان له دور هام في دعم و تعزيز العلاقة بين الطلاب والأساتذة عن طريق وجود المرشد الأكاديمي.

وأوضح الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن التدريب تناول عدة محاور منها تعريف العاملين بالفرق بين النظام الفصلي ونظام الساعات المعتمدة، ومميزات هذا النظام وأهم العقبات التي تواجه تطبيقه، الي جانب شرح مفهوم العبء الدراسي وكيفية التسجيل، والإضافة والحذف والإنسحاب وساعات الإتصال، بالاضافة الي التعريف بأساليب التقويم وحساب المعدل التراكمي وتناول شرح مفهوم الإرشاد الأكاديمي، ودور المرشد الأكاديمي في نجاح هذا النظام و أهمية تطوير الأنظمة التكنولوجية لتطبيق النظام بجودة عالية لخدمة البحث العلمي.

أكد المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، علي أهمية البرامج التدريبية التي تنظمها الجامعة في رفع كفاءة العاملين وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المدربة، لافتاً الى أن تطبيق نظام الساعات المعتمدة يسهم فى تقديم خدمات متميزة للباحثين، و تطور البحث العلمي والتوسع به سواء على المستوى المحلي أو الدولي أو الإقليمي، بالإضافة إلى أنه يرفع من مستوى الجامعة في التصنيف العالمي.

وأضافت أماني عثمان مدير عام التنظيم والإدارة إلى أن التدريب شارك به 24 متدرب من العاملين بإدارات الدراسات العليا بالكليات، و استمر لمدة ٣3أيام، بواقع 15 ساعة تدريبية، موضحة انه حاضر بالبرنامج التدريبي كلاً من الدكتور عبد الباسط دياب وكيل كلية التربية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد ناجح أبو شوشه مدير وحدة ضمان الجودة بكلية التربية، والدكتور محمد الضبع أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية.