جامعة دمياط تعلن عن مسابقة MOSAIC 2023 للجامعات على مستوى الجمهورية

دمياط معتز الشربينى

تعلن جامعة دمياط عن مسابقة MOSAIC 2023 للجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية،والتي ينظمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حيث يمكن تقديم رؤية على مدى فاعلية مؤسساتنا الأكاديمية في مجالات الابتكار والمعرفة والتعاون مع الصناعة، بالاسترشاد بما تقوم به المؤشرات العالمية مثل مؤشر الابتكار العالمي GENERAL INNOVATION INDEX GLL، ومؤشر المعرفة العالمي GENERAL GKI KNOWLEDGE : INDEX، مع إضافة وضبط بعض البنود لتناسب احتياجات التقييم ومتطلباته داخل جمهورية مصر العربية، وتتمثل عناصر المسابقة في خمسة محاور رئيسية تمثل مدخلات ومخرجات المعرفة والابتكار والتعاون مع الصناعة للمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية لجمهورية مصر العربية وهى:

. رأس المال البشرى والبحث HUMAN Capital and research

. البنية التحتية Infrastructure

. تطور السوق Market sophistication

. مخرجات المعرفة والتكنولوجيا Knowledge and technology outputs

. مخرجات إبداعية Creative outputs

وتحتوي هذه المحاور على 82 مؤشراً لقياس المساهمة في المعرفة والابتكار والتعاون مع الصناعة ، ويتضح ذلك من خلال موقع مسابقة MOSAIC على الرابط http://isf.org.eg/moasic .

وعلى من يرغب الاشتراك في المسابقة تقديم طلب الدكتور أماني الدياسطي منسق المسابقة.