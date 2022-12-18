جامعة المنصورة تشارك فى تدشين المرحلة الثانية لمبادرة شباب من أجل التنمية

الدقهلية فريق محافظات

شاركت جامعة المنصورة وفريق ورقة السياسات "التهرب الضريبي لأصحاب المهن الحرة الغير تجارية" بعرض تجربة الجامعة في احتفالية أقامتها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بالتعاون مع المجلس الأعلي للجامعات، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، و الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وقد استضافت جامعة القاهرة المرحلة الثانية من تدشين المبادرة.

تمت الإحتفالية بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة, الدكتور أحمد الكمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية, الدكتور محمد علاء منسق المبادرة بوزارة التخطيط و الدكتورة داليا خليل منسق المبادرة بالمجلس الأعلي للجامعات و الدكتورة أميرة تواضروس منسق مبادرة تنمية الأسرة المصرية التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية. قام بالعرض الدكتور إسلام الحديدي المدرس المساعد بكلية التجارة ممثلا عن الفريق تحت إشراف الدكتور أسامة النقراشي المشرف الأكاديمي علي الفريق و الدكتورة سماح السعيد منسق المبادرة بجامعة المنصور. الجدير بالذكر أنه سوف يتم تدشين المرحلة الثانية وفتح باب الإنضمام للمبادرة في الأسبوع الجاري.