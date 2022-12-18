اليوم السابع
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توفير شاشات بحديقة صنعاء ومراكز ومدن كفر الشيخ لمتابعة نهائي كأس العالم.. صور

الأحد، 18 ديسمبر 2022 06:42 م
توفير شاشات بحديقة صنعاء ومراكز ومدن كفر الشيخ لمتابعة نهائي كأس العالم.. صور اعداد كبيرة لمتابعة المباراة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهدت حديقة صنعاء، توافد أعداد كبيرة من أهالي كفر الشيخ، لمتابعة نهائي كأس العالم بين منتخب الأرجنتين وفرنسا، عبر شاشات بحديقة صنعاء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة علاء فوقي، مدير الحديقة.

ووفرت إدارة الحديقة كل احتياجات المترددين عليها لحضور نهائي المونديال بقطر، كما وفرت المحافظة عدد من الشاشات بعدد من الحدائق بعدد من المراكز.

وكان نجح منتخب الأرجنتين في إنهاء الشوط الأول متقدما على فرنسا بهدفين دون مقابل، في المواجهة المقامة حاليا على ستاد "لوسيل"، فى المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم التى استضافتها قطر بدءا من 20 نوفمبر الماضى بمشاركة 32 منتخبا فى 8 ملاعب مختلفة.

اعداد كبيرة لمتبلعة المباراة
اعداد كبيرة لمتابعة المباراة

الحضور لمتابعة نهائي كأس العالم
الحضور لمتابعة نهائي كأس العالم

تواجد اعداد كبيرة
تواجد اعداد كبيرة

تواجد كبير من الاهاليط
تواجد كبير من الاهاليط

جانب من الحضور لمتابعة المباراة
جانب من الحضور لمتابعة المباراة

جانب من الحضور
جانب من الحضور

متابعة نهائي كأس العالم خلال شاشات بالحجائق
متابعة نهائي كأس العالم خلال شاشات بالحجائق

 


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