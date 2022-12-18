توفير شاشات بحديقة صنعاء ومراكز ومدن كفر الشيخ لمتابعة نهائي كأس العالم.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت حديقة صنعاء، توافد أعداد كبيرة من أهالي كفر الشيخ، لمتابعة نهائي كأس العالم بين منتخب الأرجنتين وفرنسا، عبر شاشات بحديقة صنعاء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة علاء فوقي، مدير الحديقة.

ووفرت إدارة الحديقة كل احتياجات المترددين عليها لحضور نهائي المونديال بقطر، كما وفرت المحافظة عدد من الشاشات بعدد من الحدائق بعدد من المراكز.

وكان نجح منتخب الأرجنتين في إنهاء الشوط الأول متقدما على فرنسا بهدفين دون مقابل، في المواجهة المقامة حاليا على ستاد "لوسيل"، فى المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم التى استضافتها قطر بدءا من 20 نوفمبر الماضى بمشاركة 32 منتخبا فى 8 ملاعب مختلفة.