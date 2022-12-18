اليوم السابع
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الأحد، 18 ديسمبر 2022 07:26 م
أكرم القصاص
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"تموين الإسكندرية": تيسير الإجراءات لإضافة المواليد إلى البطاقة التموينية

الأحد، 18 ديسمبر 2022 06:14 م
"تموين الإسكندرية": تيسير الإجراءات لإضافة المواليد إلى البطاقة التموينية مركز خدمة السيوف التموينى
الإسكندرية - جاكلين منير

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توجه المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إلى مركز خدمة السيوف التموينى، وذلك فور تلقيه الإخطار بوجود تزاحم من المواطنين على أبواب مركز خدمة السيوف التموينى لإضافة المواليد.

وتوجه وكيل وزارة التموين إلى المركز وبرفقته قيادات المديرية، لاستقصاء الأمر وحل أى أزمات طارئة قد تنتج عن هذا التزاحم.

وتم التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وحلها بشرح للفئات التى تستحق الإضافة طبقا لما ورد فى التوجيه الوزارى، وكذلك تسهيل الإجراءات وتنظيم استقبال الطلبات وتم انتظام العمل بالمركز، وبهذه الإجراءات تم فض الازدحام وعادت الأمور إلى مسارها الطبيعى وعاد الهدوء لمحيط المركز. 

 


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