ترامب يدعو أنصاره لعدم معارضة تولى كيفين مكارثى رئاسة مجلس النواب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تحدث عن المعركة الصاخبة التي تواجه زعيم الجمهوريين فى مجلس النواب كيفين مكارثى فى مسعاه لتولى رئاسة المجلس فى دورته القادمة، ودعا ترامب أنصاره فى الكونجرس إلى وقف أساليبهم فى معارضة مكارثى، والتوقف عن القيام بلعبة خطيرة للغاية.

وقال ترامب فى مقابلة مع "بريتبارت نيوز" الإخبارى المحافظ إنه يعتقد أن كيفين عمل بجد، وأنه يستحق المنصب، وأعرب عن أمله فى أن يكون قويا جدا ومناسب للغاية وأن يفعل ما يريده الجميع.

واستشهد ترامب بسيناريو عام 2015 عندما استقال رئيس مجلس النواب فى هذا الوقت جون بونير بعد صدامات مع الجمهورين المحافظين المتشددين، وحل محله فى هذا الوقت بول ريان.

وقال ترامب فى تصريحاته إن هذه لعبة خطيرة للغاية، فبعض الأمور السيئة قد تحدث، حسنا انظروا، كان لدينا بونير وكان شخص غريب لكن انتهى الأمر بتولى بول ريان الذى كان أسوأ منه عشر مرات. وتابع قائلا إن بول ريان لم يكن رئيسا كفئا لمجلس النواب، وأعرب عن اعتقاده بأن بول ريان هو أحد أسوأ من تولى منصب رئيس مجلس النواب على الإطلاق.

ويخوض مكارثى معركة من أجل تولى منصب رئيس مجلس النواب مع خمسة من الجمهوريين المتشددين الذين يعارضونه. ويمتلك الجمهوريين 222 فى مجلس النواب القادم، وهذه المعارضة ستحرمه من الـ 218 صوت المطلوبة لكى يتم انتخابه.