تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، عن تواجد 9 سفن على أرصفة موانئ الهيئة المختلفة، حيث تم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة من خلالهم، كذلك 634 شاحنة و48 سيارة، وشملت حركة الواردات 5 الاف طن بضائع، 345 شاحنة و41 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 289 شاحنة و7 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة دليلة وغادرت السفينة امل بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل و بوسيدون اكسبريس، وغادرت السفينتين دليلة وبوسيدون.

كما تم تداول 1800 طن بضائع عامة ومتنوعة 170 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية "وصول وسفر" للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانئها المختلفة.