تحرير 476 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية للرقابة على الأسواق بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم تحرير 476 محضرا تموينيا خلال 48 ساعة بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال الحملات اليومية المكثفة التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه فور تكليفات محافظ المنوفية تم تشكيل لجان ميدانية للتفتيش وتشديد الرقابة الصارمة على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة ، وأسفرت الحملات عن تحرير 382 محضرا ضد أصحاب المحلات والأسواق العامة لقيامهم بالبيع بأزيد من السعر الرسمى وعدم الإعلان عن الأسعار و حيازتهم سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، كما تم تحرير 94 محضرا ضد أصحاب المخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وعدم الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة والتشغيل.

وأضاف أنه فيما يخص المنصرف من السلع التموينية، فقد تم خلال شهر ديسمبر الجارى صرف السلع التموينية بنسبة 86%، وذلك حتى اليوم الأحد وجارى صرف باقى الاستعاضات.

كما أفاد مدير مديرية التموين بأنه تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لتوفير أماكن لإقامة معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك بواقع منفذين بكل مدينة لتلبية إحتياجات ومتطلبات المواطنين وحمايتهم من جشع التجار وغلاء الأسعار.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.