اليوم السابع
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الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:57 م
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تحرير 105 محاضر تموينية خلال حملات رقابية وتفتيشية بمراكز المنيا

الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:39 م
تحرير 105 محاضر تموينية خلال حملات رقابية وتفتيشية بمراكز المنيا حملة تموينية - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية التموين، فى تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمتابعة الدورية والمرور على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والمطاعم، وذلك في إطار إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن ضبط 105 مخالفة تموينية، منها 97 مخالفة للمخابز البلدية حيث تنوعت المخالفات ما بين ( نقص وزن – غير مطابق للمواصفات – توقف عن الإنتاج – سجلات – عدم وجود ميزان – قضايا أخرى)، كما تم ضبط 8 مخالفات في مجال متابعة الأسواق حيث جاءت المخالفات ما بين (صلاحية – شهادة صحية – غش تجاري).

 

 


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