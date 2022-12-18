تجديد حبس نصاب استولى على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم لاستكمال الدراسة بالخارج

كتبت أمنية الموجى

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بممارسة النصب والاحتيال، للاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم تأهيلهم وتوفير فرص سفر لهم، لاستكمال الدراسة خارج البلاد عن طريق كيان وهمي، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وتواجه النيابة العامة، المتهم بالضحايا والأحراز المضبوطة بالقضية، بعدما واجهت المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التى كشفت عن قيام المتهم بإنشاء كيان وهمى واتخإذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج، لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وأعلن من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، أن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين من راغبى السفر لاستكمال الدراسة خارج البلاد والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (صاحب شركة لإلحاق الطلاب للدراسة بالخارج "يحمل جنسية إحدى الدول". بإنشاء كيان وهمى وإتخإذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية ، وأعلن مــــن خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد إستقطاب الضحايا والإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمقر الشركة وضُبط بداخلها (14 جواز سفر مصرى بأسماء أشخاص مختلفة خاصين بضحاياه- 2 أكلاشيه- 45 عقد إلحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الدولية بأسماء أشخاص مختلفة- 3 دفاتر إيصالات إستلام- مجموعة من صور المستندات الخاصة براغبى السفر للدراسة بالخارج- هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على موقع إلكترونى بإسم الأكاديمية والإعلان بكونها الوكيل الحصرى للعديد من الجامعات الأجنبية)، بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم احالته للنيابة العامة للتحقيق.