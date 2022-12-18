اليوم السابع
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بوتين: التغييرات الكبيرة الجارية تتجه نحو الأفضل

الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:30 م
بوتين: التغييرات الكبيرة الجارية تتجه نحو الأفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد ، إن التغييرات الجارية في كل من روسيا والعالم بأسره هي للأفضل.


وقال بوتين في خطاب بالفيديو أمام المؤتمر الأول لحركة الأطفال والشباب الروسية، نقلت عنه وكالة تاس الروسية "ليست روسيا وحدها تعيش حاليا خلال تغييرات كبيرة، بل العالم بأسره يتغير. وأعتقد أن هذه التغييرات للأفضل".


وأضاف أنه يأمل أن يجعل انفتاح روسيا وعزمها العالم أكثر عدلا، عالم تتساوى فيه جميع الدول حقًا، حيث يحق لكل شخص الاحترام، واتباع تقاليده، والتحدث بلغته الأم، وتكريم أسلافه، حيث يتمتع كل فرد بإمكانية تحقيق الذات بغض النظر عن وشدد الرئيس على الظروف التي نشأ فيها وأصله".


روسيا

فلاديمير بوتين

حركة الأطفال والشباب الروسية



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