بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.. وزير التعليم: نبذل جهوداً لخدمة اللغة فى تطوير مناهجها

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية المتزامن ذكراه اليوم 18 ديسمبر دعوني أهنئ المعلمين والطلاب بهذا اليوم العظيم، حيث إن اللغة العربية تُعد ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان العالم .

وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك إذ نحتفي باليوم العالمي للغة العربية للتأكيد على دورها التاريخي في بناء جسور التواصل بين الثقافات والشعوب، وإسهاماتها المتعددة في المعرفة والعلوم، وتعزيز الهوية، والتنوّع الثقافي، والحوار والسلام العالمي.

وأكد الوزير: نود الإشارة إلي بذل وزارة التعليم جهوداً كبيرة لخدمة اللغة العربية وإبراز مكانتها، حيث تواصل العمل على تطوير مناهج اللغة العربية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات اللغوية في المناهج الدراسية، وتعزيز مهارات الفهم القرائي للطلبة من خلال القراءة والكتابة ، إلى جانب التنظيم والمشاركة في المسابقات والفعاليات الخاصة بالخط العربي واللغة العربية وكذلك الاهتمام بمواد الهوية القومية واللغة العربية لطلاب المدارس الدولية وكذلك مشكلات الازدواج اللغوي بين العامية والفصحى وتضمين مقياس اختبار المعلمين الجدد مكون اللغة العربية