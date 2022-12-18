انطلاق ورش عمل الفنون السينمائية لطلاب جامعة المنصورة.. صور

الدقهلية- محمد الحبشى

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، وذلك على هامش فعاليات مشروع "إبدأ حلمك السينما بين ايديك" والذى تستضيفه جامعة المنصورة.

واستضافت جامعة المنصورة فعاليات ورش عمل السينما فى الجامعة ضمن مشروع "إبدأ حلمك السينما بين ايديك" ويعد مشروع قومي لراغبى دراسة السينما وفنونها المختلفة، ويتناول المشروع كافة النواحى الفنية لصناعة فيلم سينمائي، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 22 ديسمبر 2022، فى مجالات السيناريو، الإخراج، المونتاج، الديكور ، التصوير السينمائى، والتي إقيمت بمدرج الدكتور مجدى أبو ريان بكلية الهندسة.

وأعرب " خاطر" عن سعادته باستضافة الجامعة لهذا المشروع التدريبى، خاصة فى ظل وجود العديد من المواهب الطلابية فى مختلف المجالات ومنها التمثيل.

وأشار الدكتور محمد عطية البيومى الى سعادته بتنفيذ البرنامج التدريبي لطلاب الجامعة وثمن جهود التعاون بين وزارتى التعليم العالى والثقافة، وأعتبره جزءاً أساسياً من أدوار الجامعة، لتحقيق شخصياتهم المتكاملة، وصقل وعيهم بمختلف القضايا المجتمعية، لان السينما والفنون إحدى القوى الناعمة التى تقوم من سلوك الشباب.

وقدم الفنان تامر عبد المنعم الشكر والتقدير لجامعة المنصورة لإستضافة فعاليات المشروع التدريبى، كما نقل للحضور تحيات الدكتورة نفين الكنانى وزيرة الثقافة، واعتبر هذا البرنامج فرصة للطلاب لتنمية مهاراتهم الفنية، وتعزيز قدراتهم السينمائية، كما أعرب عن ثقته بأنه يوجد العديد من الموهوبين بجامعة المنصورة سيلتحقوا بالتمثيل قريباً.

الجدير بالذكر أن الدورة التدريبية تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، والمشرف العام على المشروع، ويدرس فيها الدكتور أشرف محمد، والدكتورأشرف راجح، الدكتورنادر رفاعى، فى مجال السيناريو السينمائى، ومجال الاخراج السينمائي، والمخرج السينمائي فخر الدين نجيده، والمخرج السينمائي احمد رشوان، اما مجال التصوير السينمائي يدرس فيه مدير التصوير زايد نايف، وحسين بكر، بينما تدرس الدكتورة مروة عزب محاضرات الديكور السينمائى، والدكتورضياء الدين جابر فى مجال الإنتاج السينمائي، اما فى مجال المونتاج السينمائي يدرسه المونتير السينمائي حسام المحفوظى، ليختتم الورشة بمشروع عمل لكل تخصص لينتج فيلم نتاج الورشة، إضافة لاشراف وتنظيم الدكتورة مريم ويصا المشرف على نادى الأدب، والدكتور محمد صبرى منسق الانشطة الطلابية، ومحمد أبو الحسن قائم بعمل مدير عام رعاية الطلاب.