اليوم السابع
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الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:56 م
أكرم القصاص
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انطلاق المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة تحت عنوان "حقك تنظمى" بدمياط

الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:51 م
انطلاق المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة تحت عنوان "حقك تنظمى" بدمياط الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة
دمياط معتز الشربيني

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بدأت فعاليات المرحلة الثانية للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، تحت عنوان "حقك تنظمي"، تحت إشراف الدكتورة هالة هدية، مديرة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بدمياط، وذلك في إدارة دمياط وكفر البطيخ والزرقا، والتي تمتد من اليوم  حتى 22 ديسمبر 2022.
 
حيث تقدم الحملة خدمات تركيب جميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان بالإضافة إلى وجود كشف نساء ومتابعة حمل وسونار بالمجان، وذلك بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية فى إدارة دمياط بالإضافة إلى وجود عيادات تنظيم الأسرة المتنقلة بالمناطق النائية لخدمة المنتفعات بها.

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