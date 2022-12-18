امتحان الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى ببورسعيد 14يناير..صور

وأكدت وكيل الوزارة، أنها ناقشت مع الحضور ما ورد بالكتاب الدوري رقم 49 بتاريخ 21 نوفمبر الجاري بشأن اتخاذ اللازم نحو شئون الطلاب وممارسة الأنشطة التربوية وتفعيل التسجيل الالكتروني لغياب الطلاب أسبوعيا وتفعيل وحدة التواصل والدعم للمعلمين بالمديرية وحصر بيانات المدارس غير المستغلة بالكامل وما رود فيه لصالح انضباط سير العملية التعليمية وعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

واستعرضت الدكتورة هالة عبد السلام استعدادات تعليم بورسعيد للإجراء امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي الحالي للصفين الأول والثاني الثانوي العام والمقرر عقدها يوم 14 يناير القادم على مستوى الإدارات التعليمية الكترونيا وورقيا حسبما ورد في الكتاب الدوري لافتة إلى أن المسئولية الكبرى في هذا الشأن تقع على عاتق الإدارات التعليمية ومديري مدارس المرحلة الثانوية.

ووجهت وكيل الوزارة خلال الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية لإعداد المفردات الاختبارية للصفين الأول والثاني الثانوي وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي طبقا للكتاب الدوري، مشددة على السرية التامة بدء من وضع أسئلة الامتحانات وصولا لإعلان نتائجها متمنية التوفيق للجميع.