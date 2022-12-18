المغرب: هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر تضرب ساحل إقليم أكادير

أ.ش.أ

سجل معهد المغرب للجيوفيزياء، وقوع هزة أرضية بلغت قوتها 3.3 درجة بمقياس ريختر بعرض ساحل إقليم أكادير، غربي البلاد.

وأفاد المعهد في بيان اليوم الأحد، أن هذه الهزة حدد مركزها بعرض ساحل إقليم أكادير، وقعت على الساعة السابعة و47 دقيقة و4 ثواني صباحا (توقيت جرينيتش +1).

وأضاف البيان أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق كيلومترين، وقعت عند التقاء خط العرض 30.342 درجة شمالا، وخط الطول 9.731 درجة غربا.

وكانت مدينة أكادير قد شهدت تسجيل هزة أرضية الإثنين الماضي بلغت قوتها 4,5 درجات بمقياس ريختر.