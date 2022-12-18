المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لشاب بسبب حيازته مواد مخدرة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية لشهر مايو من العام الحالى ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود معلومات سرية لضباط المباحث،بقيام " خالد ع ال " مقيم دائرة مركز بلبيس بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش.

عقب تقنين الإجراءات و نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش وسلاح نارى بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار، و بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة،تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.