المتحف القومي للحضارة المصرية يستضيف احتفالية لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز

استضاف المسرح الكبير بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط احتفالية موسيقية لعازفة الماريمبا المصرية الشهيرة نسمة عبد العزيز.

تضمنت الاحتفالية فقرة موسيقية قدمت خلالها الفنانة نسمة عبد العزيز مجموعة من أشهر المقطوعات والأغانى الشرقية التراثية والمعاصرة، بالإضافة إلى مجموعة من المقطوعات الموسيقية الغربية، والتى نالت إعجاب الحضور الذين تفاعلوا معها بحماس وتناغم جعلهم يتغنون بكلمات الأغانى مع العزف.

وأوضح د. أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية أن هذه الاحتفالية تأتى فى إطار البرنامج الثقافى والفنى الذى ينظمه المتحف بشكل دورى، الأمر الذى من شأنه التأكيد على دور المتحف كمؤسسة تثقيفية ومجتمعية وتوعوية، بالإضافة إلى دوره فى رفع الوعى السياحى والأثرى والارتقاء بالذوق الفنى وربط الشعب المصرى بمختلف فئاته العمرية والمجتمعية بالمتحف وتراث وحضارة أجداده.

وقد حرص الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف على الترحيب بالحضور، والذى كان من بينهم الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر، وعدد من الوزراء السابقين وسفراء الدول الأجنبية فى مصر، بالإضافة إلى عدد كبير من المشاهير ومحبى الفن والموسيقى.

وعقب انتهاء الحفل حرصت إدارة المتحف على عرض فيلم تسجيلى عن المتحف، يستعرض ما قام به من أنشطة فنية وثقافية وفعاليات مختلفة منذ افتتاحه فى إبريل 2021، كما تقدم الدكتور أحمد غنيم بالشكر لشركة نستلة، والتى قامت بدعم أنشطة المتحف عن طريق رعايتها لهذه الاحتفالية.