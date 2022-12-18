اليوم السابع
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الكنيسة الأسقفية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء 24 ديسمبر

الأحد، 18 ديسمبر 2022 07:00 ص
الكنيسة الأسقفية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء 24 ديسمبر كاتدرائية جميع القديسيين
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة الأسقفية بعيد الميلاد المجيد مساء يوم 24 ديسمبر المقبل، حيث يترأس المطران سامى فوزى قداس الاحتفال بكاتدرائية جميع القديسيين بالزمالك.

 

وتوفر الكنيسة شاشات عرض لتقديم الصلاة على أن تبث الصلوات عبر وسائل التواصل الاجتماعى مع التأكيد على إتباع الإجراءات الاحترازية لجميع الحاضرين.

 

ويحضر الاحتفال عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، حيث تظهر الكاتدرائية فى أبهى صورها لإقامة احتفالات عيد الميلاد، وتزينه بأشجار الكريسماس ذات الأنوار البهية.

 


الكنيسه الاسقفيه

عيد الميلاد المجيد

استعدادات عيد الميلاد



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