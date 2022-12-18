اليوم السابع
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القومى للمرأة بالشرقية: استهدفنا 1490 سيدة فى فعاليات حملة الـ 16 يوما

الأحد، 18 ديسمبر 2022 05:00 ص
القومى للمرأة بالشرقية: استهدفنا 1490 سيدة فى فعاليات حملة الـ 16 يوما جانب من الندوات
الشرقية - فتحية الديب

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نظم فرع المجلس القومى للمرأة فرع الشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة الفرع، 15 ندوة بمدارس الفتيات الثانوية التجارية والزراعية، ومدارس التمريض ومجالس المدن والكنائس، بالتنسيق مع  مديريتى الصحة والتربية والتعليم، ضمن فعاليات  حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المراة، التى أطلقها المجلس القومى للمراة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس، وإستهدفت ندوات التوعية 1490 سيدة وفتاة.

 

وقالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة الفرع، ومدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالشرقية، فى تصريح ل" اليوم السابع"  إنه تم اللقاء بعدد من الطالبات وتوعيتهم بمراحل فترة المراهقة والتغيرات الفسيولوجية والنفسية وأنماط العنف ضد المرأة بالمجتمع" العنف الجسدي- النفسي- الجنسي- الاجتماعى" و مخاطر زواج القاصرات "الزواج المبكر"  القانوينة والصحية والإجتماعية،  وتناولت الندوات مخاطر زواج القاصرات  وزواج الأقارب، و تجريم ختان الاناث،  وكيفية الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الإجتماعى لتجنب الكثير من المخاطر وطرق الابتزاز الإلكتروني ودور الدولة والمجلس القومى للمرأة فى حماية المعنفات.

 

وأضافت: أثناء الندوات يقوم لطالبات بطرح العديد من الأسئلة ويتم الرد عليهن، وتوعيتهن،فيما تم عقد العديد من الندوات بنوادى المرأة والوحدات الصحية.


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