القبض على راكب حاول تهريب 8 سبائك ذهبية فى الصالة الموسمية بمطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب سبائك ذهبية، أخفاها راكب قادم من جدة ولم يفصح عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جدة، استوقف أحمد سعيد السيد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من المهندسة أميرة إسماعيل مأمور الجمرك، وسامح سيد رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب.

وقام هاني صليب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول الموسمية، بتكليف أحمد السيد الباز مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود 8 سبائك ذهبية لم يقر عنهم الراكب داخل حقائبه وسط الملابس.

قامت لجنة مكونة من احمد سعيد و احمد الباز تحت إشراف محمد احمد كامل مدير الحركة بتحريز المضبوطات.

أمر جهاد محمد الوكيل مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 268 لسنة 2022، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.