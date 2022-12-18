اليوم السابع
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القبض على المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية وأموال بالقاهرة

الأحد، 18 ديسمبر 2022 11:47 ص
القبض على المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية وأموال بالقاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال تواجدها بالشقة محل سكنها فوجئت (بشخصين "غير معلومين لديها ") قاما بتهديدها بسلاح أبيض، وتعصيب عينيها وتقييد يديها واستوليا منها على (مبلغ مالي -  مشغولات ذهبية - هاتف محمول) ولاذا بالفرار.   
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين " لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم). 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (مشغولات ذهبية - هاتف محمول - سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه باستخدام السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.
 
كما أضاف أحدهما بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بسرقتها بالإكراه.

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