الطاقة الشمسية بديل للكهرباء لإنارة كليات جامعة المنوفية.. اعرف التفاصيل

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية بأعضاء مركز بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك لدراسة سبل إنارة الجامعة بالطاقة الشمسية وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.

ناقش شرف سبل وآلية إنارة المجمع النظري وفندق الجامعة بالطاقة الشمسية والميزانية المطلوبة باعتبارها طاقة جديدة ومتجدد وصديقة للبيئة ،هذا كما دعا شرف الي تنظيم ندوة حول الهيدروجين الاخضر كيفية إنتاجه وذلك تفعيلا للمبادرة الرئاسية اتحضر للاخضر هذا بالإضافة إلى مناقشة ماتم تجهيزه لمؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة لسنة 2023.

وأسفر الاجتماع علي ضرورة تنظيم دورات تدريبية لصنع الخلايا الشمسية وزيادة انتاجها بأقل التكلفة وتوليد الغاز الحيوي.

حضر الاجتماع الدكتور عبدالرحمن الباجوري مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مجدي أبوغزالة مدير مركز بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة بالجامعة والمحاسب محمد سعيد أمين عام الجامعة المساعد والدكتورة عبلة جادو استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة المهندس حاتم الرومي رئيس مجلس إدارة شركة Triple M والدكتور جابر عصر أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية والدكتور حمادة شلبي استاذ متفرغ بقسم علوم الأراضي بكلية الزراعة والدكتورة فاطمة الشافعي أستاذ بكلية الزراعة.